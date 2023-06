Ein besonderer Tag in der Pfarre Reinsberg

Zum einen empfingen neun Firmlinge der Pfarre durch Firmspender Norbert Burmettler, dem ehemaligen Dompfarrer von St. Pölten, das Sakrament der heiligen Firmung. Mit ihnen feierten dieses besondere Fest ihre Familien, die Paten, die Pfarrgemeinde und die Trachtenmusikkapelle Reinsberg, die für die Firmlinge aufspielte. Ein Highlight neben des Sakramentenempfangs war für alle, wie die Firmlinge am Schluss der Messe ein Lied musikalisch gestalteten. Im Anschluss an die hl. Messe luden die Minis zu einer Agape am Dorfplatz.

Dort feierte man dann auch den zweiten Grund für diesen besonderen Tag. Denn Reinsbergs Pfarrer Pater Thomas Neernakunnel beging am Samstag seinen 50. Geburtstag. Die Trachtenmusikkapelle Reinsberg spielte einige Lieder für das Geburtstagskind, dem Pfarrkirchenrat, Pfarrgemeinderat, Mesner und Kanzleimitarbeiterinnen mit Pfarrgemeinderatsobmann Hans Hörhan an der Spitze bereits am Vorabend ein Geburtstagstransparent gut sichtbar beim Pfarrheim aufgestellt hatten. Übrigens ist das auch in Indien, dem Heimatland von Pater Neernakunnel, ein besonderer Brauch bei runden Geburtstagen.