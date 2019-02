Der Gottesdienst in der Scheibbser Pfarrkirche am vergangenen Sonntag stand unter einem besonderen Zeichen. Feierte doch Stadtpfarrer Dechant Karl Hasengst am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Und da durften im Anschluss an die Messe Gratulationen der Ministranten, des Pfarrgemeinde- und Kirchenrates sowie der Stadtgemeinde Scheibbs nicht fehlen. Die Minis, die Hasengst schon immer sehr am Herzen lagen, schenkten ihrem Pfarrer eine gemeinsame Wanderung auf den Blassenstein inklusive guter Jause. Vom Pfarrgemeinde- und Kirchenrat gab es neben einem Geburtstagsständchen eine von Michaela Woller angefertigte, wunderbare Torte in Gebetsbuchform.

Den Wunsch von Obfrau Marianne Schragl, seinen Vertrag in Scheibbs vielleicht doch noch um fünf Jahre zu verlängern, winkte Hasengst allerdings mit einem Lächeln ab. Er will sich im Laufe des Jahres fix in die Pension zurückziehen, wird seinen Lebensmittelpunkt aber in Scheibbs weiterhin belassen. „Ich habe jetzt fast ein Drittel meines Lebens in Scheibbs verbracht und ich kann sagen, es war sicher nicht mein schlechtestes Drittel“, lächelte der Scheibbser „Oberhirte“, der seit 24 Jahren in der Bezirkshauptstadt als Priester tätig ist.

Insgesamt ist er bereits seit 1973 Pfarrer. Die besondere Verbundenheit und die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Pfarre strich auch Bürgermeisterin Christine Dünwald-Specht in ihrer Ansprache hervor. Diese Zusammenarbeit zeigte sich auch gleich im Anschluss. Denn die vom Pfarrgemeinderat ausgerichtete Agape fand aufgrund des Wetters in der Aula des Rathauses statt. Am Weg ins Rathaus wurde die Feierrunde von den Klängen der Stadtkapelle Scheibbs begleitet.