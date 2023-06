Oberndorf bekommt einen neuen Pfarrer

Ab September bekommt die Pfarre Oberndorf einen neuen Priester. Pfarrer Marek Jurkiewicz ist im Bezirk kein Unbekannter: Er war von 2002 bis 2003 Kaplan in der Pfarre Steinakirchen. Geboren und aufgewachsen ist Pfarrer Marek Jurkiewicz in Polen, kam nach der Matura ins Priesterseminar St. Pölten, wo er Theologie und selbstständige Religionspädagogik studierte. 2002 wurde er im Dom von St. Pölten zum Priester geweiht. „Sofort nach der Priesterweihe 2002 kam ich als Kaplan nach Steinakirchen. Ab 2003 bis 2006 war ich Kaplan in Zwettl und Groß Gloggnitz. Danach führte mich mein Weg in die Pfarren Oberwölbling und Obritzberg, wo ich seit 17 Jahren tätig bin, zuerst zwei Jahre als Moderator, danach als Pfarrer“, erzählt der Seelsorger.

Mit 1. September wird Pfarrer Marek Jurkiewicz seinen Dienst in Oberndorf antreten. „Ich habe Oberndorf schon besucht und dort Vertreter der Pfarre getroffen. Ich freue mich sehr auf meine neue Tätigkeit“, sagt der 48-Jährige. Ihm liege in seiner Arbeit als Priester die Gemeinschaft in der Pfarre am Herzen: „Ich sehe es als meine Aufgabe, in der Pfarre das Miteinander im Glauben zu fördern und zu leben.“