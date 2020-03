Karin Katona

Kaplan Josef, Pfarrer Franz Kronister und Diakon Franz Hofmarcher bei der womöglich für lange Zeit letzten Sonntagsmesse auf dem Purgstaller Kirchenplatz. Insgesamt haben die beiden Messen am vergangenen Sonntag rund 120 Menschen besucht (50 in der 8-Uhr-Messe, 70 in der 10-Uhr-Messe)