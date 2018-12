Es ist in Gresten seit 1989 Brauch, dass die örtlichen Reitvereine eine der 15 Hauskapellen des Pfarrgebietes von Gresten oder Reinsberg im Advent aufsuchen, um deren Entstehungsgeschichte öffentlich zu machen. Diesmal hatte die Obfrau des Reitvereines Pferdefreunde Gresten, Ulli Wieser, die Maria-Hilf-Kapelle an der Bundesstraße nach Randegg als Ziel des vorweihnachtlichen Ausrittes auserkoren.

Laut Pfarrchronik wurde am 13. Juli 1866 vom Grestner Maurermeister Johann Heiligenbrunner mit der Errichtung begonnen. Die Einweihung erfolgte am 22. September 1867 durch Dechant Pfarrer Franz Schmidinger. Am neugotischen Bau fällt das einfache Kreuz auf dem Satteldach auf. An den Vorderkanten sind Stützpfeiler vorgebaut. Das Innere birgt über dem Altar ein großes Kreuz und eine Marienstatue.

Nachdem die Grestner Gold- und Hammerherrengruppe vor Jahren die Renovierung initiiert hatte, übernahm sie auch die Pflege und den Blumenschmuck der exponiert gelegenen Andachtsstätte.