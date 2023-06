Musikverein Lunz spielte groß auf

Am Pfingstonntag veranstaltete der Musikverein Lunz am See das mittlerweile schon traditionelle Pfingstkonzert im Lunzer Saal. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer ließen sich diesen musikalischen Leckerbissen nicht entgehen und lauschtem dem abwechslungsreichen Programm.

Neben der Musikkapelle, unter der Leitung von Kapellmeister Gerold Huber, gaben auch die Mini Musi, unter der Leitung von Kapellmeister Stellvertreter Julian Weissensteiner, und das Ensemble MiniMusiBrass zahlreiche Stücke zum Besten und zeigten damit ihre Vielseitigkeit. Durch das bunte Programm führten Sandra und Stefan Hackl.

Im Anschluss wurden drei Musiker für ihre langjährige Mitgliedschaft vor den Vorhang geholt. Obmann Eduard Drohojowski und Bezirksobmann Werner Pitzl überreichten Gerold Huber und Adolf Strigl Ehrungen für 25 Jahre im Verein. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Johann Teufl ausgezeichnet. Über das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze durfte sich Gabriel Dallhammer freuen.