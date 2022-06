Glaubensfestival: Loretto-Gemeinde zu Gast in Wieselburg

Vollbild

Organisatorenteam: Hausherr Pfarrer Daniel Kostrzycki mit Organisator Erich Ziegelwanger, Bischof Alois Schwarz, Pater Stefan Waxenberger (Auhof Blindenmarkt), Organisatorinnen Tanja Ziegelwanger (Loretto) und Veronika Rerych (Jugendpastoral Diözese St. Pölten). Für Musik die beiden Tage sorgten David Pöchlauer und seine Band mit Musikern aus der Region. Die christliche Influencerin Jana Highholder bei ihrem Auftritt in der Wieselburger Pfarrkirche. Im Rahmen des Festivals bekannten sich an rund 40 Gläubigen rund um den Altar in der Wieselburger Kirche öffentlich zu ihrem Glauben und legten das Versprechen ab, ihren weiteren Lebenweg mit Jesus zu gehen. Diakon Bernhard Neumayr, Wieselburgs Dechant Pfarrer Daniel Kostrzycki, Diözesanbischof Alois Schwarz und Pater Stefan Waxenberger bei der hl. Messe am Sonntag. Feiern, singen und Innehalten – hunderte junge Gläubige nahmen am Pfingst-Festival der Loretto Glaubensgemeinschaft in Wieselburg teil.

