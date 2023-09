Gemeindepfleger für Oberndorf: Service für Bürger zum Nulltarif

Gemeindepflege ist ein niederschwelliges, sprich leicht, rasch und unkompliziert kontaktierbares Pflegeangebot auf Gemeindeebene, das von diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen neben- oder freiberuflich durchgeführt wird. Die Kosten dafür übernimmt die Gemeinde. Die Gemeindepflege umfasst monatliche Sprechstunden, präventive Hausbesuche, Aufklärung beziehungsweise Unterstützung bei Pflegegeld- oder Heimanträgen, Heilbehelfen oder sonstigen Anträgen, bei der Beratung und Schulung von pflegenden Angehörigen (auch mit dem Schwerpunkt von bedarfs- und pflegegerechte Wohnraumadaptierungen), Information und pflegerische Beratung bei bestimmten Krankheitsbildern oder die Herstellung von Kontakten und Vermittlung zu verschiedenen Dienstanbietern im Bereich der Hauskranken- oder 24-Stunden-Pflege oder von anderen (Besuchs)Diensten und Institutionen. In Oberndorf wird dieses Serviceangebot ab September von Christoph Heinreichsberger angeboten.

Der 41-jährige diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger aus Steinakirchen hat sich mit dem Thema Gemeindepflege schon während seines Pflegestudiums an der FH St. Pölten auseinandergesetzt und ein entsprechendes Konzept entworfen. Er selbst ist seit 2019 30 Stunden als Krankenpfleger im Universitätsklinikum St. Pölten beschäftigt und zudem noch Lektor an der FH St. Pölten. Seit Jänner 2022 ist er als Gemeindepfleger bereits in seinem Heimatort Steinakirchen im Einsatz. Seit März 2023 bietet er diesen Dienst auch in der Gemeinde Biberbach an und ab September startet parallel zu Oberndorf auch die Gemeindepflege in Randegg.

Heinreichsberger: „Bin Anlaufstelle in allen pflegerischen Fragen“

„Mit diesen vier Gemeinden bin ich jetzt mal soweit ausgelastet. Es hat sich schon bisher in Steinakirchen und Biberbach gezeigt, dass die Beratungsleistungen ganz unterschiedlich genützt werden. Ich bin zentrale Anlaufstelle in allen pflegerischen Fragen. Vieles – vor allem wenn es um Erstberatungen oder organisatorische Anträge geht – passiert in den Sprechstunden, aber fast noch mehr über Telefon oder in persönlichen präventiven Hausbesuchen. Natürlich bedingt das ein gewisses Vertrauen, da man Einblicke in sehr persönliche Lebensbereiche erhält. Aber gleichzeitig ermöglichen solche Hausbesuche, auch ganz gezielt auf die jeweiligen konkreten Bedürfnisse einzugehen und hier zu helfen“, schildert Heinreichsberger und ist froh, dass immer mehr Gemeinden auf diesen Zug aufspringen. Er betont dabei, dass er auf keinen Fall als Konkurrenz zu anderen Anbietern gesehen werden will. „Ich will niemanden abwerben. Ganz im Gegenteil. Mir ist es wichtig, ratsuchenden Menschen einen Überblick über bestehende Dienstleistungsangebote in der Region zu vermitteln. In der Praxis gewinnen regionale Dienstleister im Gesundheits- und Pflegebereich durch die Gemeindepflege tendenziell neue Klientinnen und Klienten“, weiß Heinreichsberger.

In Oberndorf sind aktuell knapp 25 Prozent der 3.000 Einwohner über 60 Jahre und damit „Hauptzielgruppe“ der Gemeindepflege, die allerdings grundsätzlich jeder Gemeindebürger und jede Gemeindebürgerin egal welchen Alters in Anspruch nehmen kann.

Kostenloses und unkompliziertes Service für alle Oberndorfer

„Das ist ein Service für unsere Bürgerinnen und Bürger zum Nulltarif. Wir schaffen damit unabhängige Beratung und Vorsorge durch einen Experten, um ein selbstbestimmtes Leben auch im Alter in der Heimatgemeinde zu ermöglichen, wobei sich diese Beratungsleistung nicht nur auf ältere Menschen beschränkt, sondern auch von jüngeren Menschen mit chronischen Krankheiten und Pflegebedarf genutzt werden kann“, erklärt Vizebürgermeisterin Brigitte Reinhardt (ÖVP).

Auch Geschäftsführender Gemeinderat Martin Gassner (SPÖ), durch seine berufliche Stellung als ÖGK-Servicestellenleiter in Scheibbs bislang oft erste Ansprechperson in Oberndorf bei Fragen in Sachen Pflege, freut sich über dieses neue Serviceangebot. „Durch diese Beratungen und auch organisatorische Hilfestellungen durch den Gemeindepfleger können wir die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Menschen im Alter stärken und gleichzeitig auch pflegenden Angehörigen bei vielen Fragen und Problemen zur Seite stehen“, ist Gassner überzeugt.

Die kostenlosen Sprechstunden von Gemeindepfleger Christoph Heinreichsberger in Oberndorf finden jeden zweiten Dienstag im Monat von 9 bis 11 Uhr am Gemeindeamt Oberndorf statt. Zudem ist er unter 0676/5330015 oder per Mail kontakt@diepflegeberatung.at erreichbar. Am Freitag, 13. Oktober, plant die Gemeinde Oberndorf auch einen ersten Informationsabend zum Thema Gemeindepflege im Mehrzweckraum des Gemeindeamtes. Beginn ist um 19 Uhr.