Erber: Langer Atem hat sich ausgezahlt

Am Mittwoch präsentierten Sozialminister Johannes Rauch und ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger im Pressefoyer nach dem Ministerrat das zweite Paket der Pflegereform, das insgesamt 18 Maßnahmen umfasst. Schwerpunkte sind Verbesserungen bei der 24-Stunden-Betreuung und bessere Rahmenbedingungen für Gesundheits- und Krankenpflegepersonen sowie für pflegende Angehörige. Dafür stellt die Bundesregierung bis zum Ende der Legislaturperiode über 120 Millionen Euro zur Verfügung.

Am 24. Mai nahmen Bundesminister Johannes Rauch (rechts) und Klubobmann August Wöginger (links) am Pressefoyer nach dem Ministerrat teil. Foto: Christopher Dunker, Christopher Dunker

Besondere Freude über diese Maßnahmen herrscht bei ÖVP-Landtagsabgeordneten Anton Erber. Ihn freut vor allem die Teilbarkeit der 24-Stunden-Betreuungskräfte. Künftig kann eine Betreuungskraft bis zu drei Personen betreuen, auch wenn sie nicht miteinander verwandt sind. Zusätzliche Hausbesuche sorgen dafür, dass die Qualität der Betreuung sichergestellt ist.

„Diese Forderung habe ich schon das erste Mal vor acht Jahren aufgestellt. 2019 gab es dann den ersten diesbezüglichen Antrag von mir im Landtag. Dies ist für Projekte wie das geplante betreute Wohnen in Reinsberg entscheidend. Für das gibt es organisatorisch jetzt endgültig grünes Licht. So kann man einen Pool von 24-Stunden-Betreuungskräften bilden, der sich dann um mehrere Menschen kümmert. Gleichzeitig bleibt auch dank der ebenfalls mit dieser Reform beschlossenen Erhöhung der Pflegeförderung von 640 auf 800 Euro ab September den Leuten mehr Geld übrig, um sich daneben, wenn nötig, auch eine entsprechende Pflegeleistung durch mobile Dienste zu leisten“, resümiert Erber zufrieden.

Große Relevanz bei dieser Pflegereform hat für Erber auch die Vereinfachung bei Anerkennungen der Ausbildungen im Heimatland. „Das Ziel ist, dass die Betreuungskräfte im Heimatland auf alle Fälle die Qualität von Pflegeassistentinnen erwerben. Uns fehlen alleine in Niederösterreich bis 2023 rund 20.000 Pflegekräfte. Die Anerkennung der Ausbildung in den Heimatländern ist daher ein wichtiger Schritt. Weitere Qualifizierungsmaßnahmen kann man dann in Österreich erwerben“, sagt Erber.

Er sieht das zweite Paket der Pflegereform von Schwarz-Grün jedenfalls als große Win-win-Situation für alle Beteiligten, von den zu Pflegenden über die pflegenden Angehörigen bis hin zu den Betreuungskräften und den mobilen Pflegediensten selbst.

