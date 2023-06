Drei Jahre nach dem Start: BIGS feiert die ersten Absolventen

Neun Schülerinnen und Schüler der Fachschule für Sozialberufe – kurz FSB - haben ihre Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt. „Ich freue mich riesig mit meinen Absolventinnen und Absolventen über die erfolgreichen Abschlussprüfungen und vor allem auch darüber, dass ihnen mit dieser Ausbildung Tür und Tor im Pflege- und Sozialbereich offenstehen. Mit unseren Absolventinnen und Absolventen der FSB zeigen wir einmal mehr, dass wir mit unserem Bildungsangebot im Bereich Pflege- und Sozialberufe starke Akzente in der Region setzen und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit bieten“, betont Direktorin Barbara Heigl.

Die dreijährige Fachschule für Sozialberufe bietet Schülern eine breitgefächerte Basis für verschiedene Sozial- und Pflegeausbildungen. Die wirtschaftliche Grundausbildung der FSB ermöglicht zudem den direkten Berufseinstieg. Mit den Zusatzausbildung zum Kinder- und Tagesbetreuer bzw. zum Heimhelfer erwerben die Jugendlichen erste Kenntnisse und Einblicke in Basisberufe der Sozialbetreuung. Sechs Schüler fanden dadurch Motivation, weiterführende Ausbildungen zur Gesundheits- und Krankenpflege, zur Pflegeassistenz, zur Fachsozialbetreuung für Alten- und Behindertenarbeit und zur Diplomsozialbetreuung für Familienarbeit zu besuchen. Zwei Schülerinnen werden als Kinderbetreuerinnen direkt in den Beruf einsteigen und eine Schülerin wird mit Anrechnung einer Lehrzeit die Ausbildung zur Bürokauffrau absolvieren. Neben diesem vielfältigen Ausbildungsangebot liegt eine weitere Stärke dieses Schultyps in der Persönlichkeitsbildung, die Absolvent*innen zu gerngesehenen Bewerber*innen in Gesundheits-, Sozial- und Lehrberufen macht.

Auch die Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) freut sich mit ihren Absolventinnen Jennifer Fasching, Theresa Hauer, Julia Haumer und Anita Kummer.

Die SOB bildet Erwachsene ab Vollendung des 17. Lebensjahres zur/m Sozialbetreuer*in wahlweise in Altenarbeit und Behindertenarbeit auf Fach- bzw. Diplomniveau aus. Inkludiert ist hierbei auch die Ausbildung zur Pflegeassistenz (PA).

Ein weiterer Schultyp, der am Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe Gaming angeboten wird, ist die fünfjährige Höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung (HLPS), die derzeit noch ein Alleinstellungsmerkmal in Niederösterreich hat und in Kooperation mit dem Bildungscampus Mostviertel durchgeführt wird. Sie schließt mit Matura und wahlweise mit dem Diplom Sozialbetreuung „Familienarbeit“ oder Pflegefachassistenz ab. Die HLPS kann ebenfalls ab der 9. Schulstufe begonnen werden.

Das Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe der Caritas Gaming gratuliert den Absolventinnen und Absolventen herzlich zu ihrem Erfolg und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft.

