Photovoltaik-Ausbau in NÖ: Keine Spur vom Sommerloch

Der Photovoltaik-Ausbau in NÖ schreitet auch in den Sommermonaten weiter voran. Seitens der EVN-Tochter Netz NÖ wurden im ersten Halbjahr 2023 bereits mehr als 22.000 neue Photovoltaik-Anlagen fertig gemeldet. Im Juli kamen weitere 4.665 neue Sonnenkraftwerke hinzu.

„Der Trend der Verdreifachung gegenüber dem Rekord-Jahr 2022 geht nahtlos weiter – keine Spur von einem Sommerloch“, berichtet EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer. Die Nachfrage nach neuen Anlagen sei nach wie vor hoch: „Wir bewegen uns mit über 4.250 Netzzugangsanträgen weiterhin auf sehr hohem Niveau.“

Die 1.000-Megawatt-Sonnenstrom-Grenze, das entspricht der Leistung aller vier niederösterreichischen Donaukraftwerke, wurde bereits vor einigen Wochen geknackt. Diese Zahlen stellen die Netze vor eine große Herausforderung. Niederösterreichweit wird an mehreren Hundert Baustellen gleichzeitig gearbeitet, um die Netze zu verstärken. „Jeden Tag kommen 2 bis 3 neue Trafostationen hinzu“, sagt Mittermayer.

Auch im Bezirk sind diese Entwicklungen bei Sachen Photovoltaik-Ausbau zu beobachten. Im vergangenen Monat wurden 170 PV-Anlagen fertig angemeldet. Die Zuwachsrate gegenüber dem Juli des Vorjahrs beträgt 239,44 %.

Netz-Ausbau bis 2030

Die Ziele der österreichischen Klima- und Energiestrategie sehen bis 2030 eine Verzehnfachung der Energie aus Photovoltaik-Anlagen und eine Verdoppelung aus Windkraftanlagen vor. Die Netz NÖ hat als Verteilnetzbetreiberin die Aufgabe, das Stromnetz in vergleichbar kurzer Zeit auf den verschiedenen Ebenen zu modernisieren und auszubauen.

Das Modernisierungsprogramm bis 2030 beinhaltet den Neu- oder Ersatzneubau von etwa 40 Umspannwerken inklusive Anschlussleitungen (derzeit sind 92 Umspannwerke in Betrieb), einen jährlichen Zubau von etwa 600 Transformatorstationen (langjähriger Schnitt von etwa 300 Stationen) und einen Neu- oder Ersatzneubau von etwa 300 km Hochspannungsleitungen (derzeit etwa 1.400 km in Betrieb). Die Netz NÖ investiert in diesem Geschäftsjahr rund 320 Mio. in den Ausbau der Infrastruktur, um die Energiezukunft „auf den Boden zu bringen“.