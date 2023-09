Kindergarten Mühling auch für Zweijährige: „Wir leben in der Zukunft“

Ein großer, heller Raum, viel Platz zum Spielen und Bewegen, aber auch Rückzugsräume und Ankerplätze: Der Raum für die Kleinkindergruppe im Kindergarten Wieselburg-Land ist genau auf die Bedürfnisse von Kindern ab zwei Jahren zugeschnitten. Vier Kleinkinder im Alter zwischen zwei und zweieinhalb Jahren sind es im Moment, im Laufe des Semesters werden weitere hinzukommen. Von den 15 angebotenen Plätzen sind bereits 13 besetzt.

Die Gemeinde Wieselburg ist die erste im Bezirk, die Betreuung für Kinder ab zwei Jahren anbietet – ein Pilotprojekt im Rahmen der Betreuungsoffensive NÖ, an dem landesweit nur 17 Kindergärten teilnehmen. Bürgermeister Karl Gerstl freut sich: „Wir sind stolz darauf, das Projekt mittragen zu können. Durch die Generalsanierung unseres Kindergartens samt Zubau haben wir den Platz, um eine zusätzliche Gruppe einrichten zu können. Die Kleinen sind räumlich etwas getrennt von den Großen und haben mehr Ruhe. Und der Raum ist wunderschön geworden.“

Auch die Pädagoginnen, allen voran Kindergartenleiterin Cornelia Walter, genießen es, Teil des Pilotprojekts zu sein. „Wir sammeln hier wertvolle Erfahrungen“, sagt die Pädagogin. „Von unseren Erfahrungen werden andere Kindergärten später profitieren können. Wir leben sozusagen in der Zukunft. Hier im Kindergarten praktizieren wir bereits jetzt die Kinderbetreuung, wie sie in Zukunft flächendeckend angeboten werden soll.“

Betreuungsschlüssel ist eins zu fünf

Die Kinder seien bereits gut angekommen, die Kommunikation mit den Kindergartenpädagoginnen und Betreuerinnen funktioniere sehr gut, sagt Cornelia Walter. „Damit eine Kleinkindgruppe gut läuft, braucht es sehr viel Elternarbeit. Jedes Kind hat bei der Eingewöhnung sein indivduelles Tempo, jedes verarbeitet die neuen Eindrücke anders. Wir haben einen Betreuungsschlüssel von eins zu fünf, sprich: Auf jede Pädagogin kommen fünf Kinder. So kann man wirklich gut auf die Kinder eingehen.“

Im Alter von zwei Jahren, erklärt Walter weiter, spielen Kinder noch nicht miteinander, sondern nebeneinander. „Aber sie beobachten natürlich, was rundherum passiert. Sie schauen einfach oft nur fasziniert zu, was wir oder die anderen Kinder machen und nehmen die neuen Eindrücke auf.“ Wenn bei so viel neuen Erlebnissen die Müdigkeit einsetzt, gibt es genug Rückzugsräume zum Zur-Ruhe-Kommen. Matratzen, ein Zelt, ein Himmelbett und ein Schlaf-Körbchen laden zum Ausruhen ein.

Im Herbst 2024 soll die Kinderbetreuung ab zwei Jahren landesweit flächendeckend angeboten werden. „Im Nachhinein bin ich sehr zufrieden, dass wir mit unserem Kindergartenausbau den Nagel auf den Kopf getroffen und für die Zukunft vorgesorgt haben. Das kommt uns jetzt zugute“, sagt Bürgermeister Karl Gerstl. Und lobt auch seine Kindergartenpädagoginnen: „Mit ihnen steht und fällt alles. Ich freue mich sehr, dass sie das Projekt so mittragen.“