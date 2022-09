Bundespräsidentenwahl: Vorbereitungen im Bezirk Scheibbs laufen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Vorbereitungen für die Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober laufen auch im Bezirk Scheibbs immer intensiver an. Entlang der B25 sind bereits die ersten Wahlplakate zu sehen, die Bezirkshauptmannschaft bittet ab Montag, 26. September, die Wahlhelfer- und -beisitzer zu den ersten Schulungen und auch die Zahl der Wahlberechtigten wird aktuell gerade von den Gemeinden evaluiert. Laut derzeitigem Stand werden 32.987 Personen im Bezirk wahlberechtigt sein. Davon leben 188 im Ausland. Bei der Stichwahl der Bundespräsidentenwahl 2016 waren es noch 33.220 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag damals im Bezirk bei 80,93 Prozent.

Derzeit sind die Parteien gerade dabei, die Wahlbeisitzer und Ersatzbeisitzer aufzustellen. Das richtet sich nach dem Ergebnis der Nationalratswahl 2019. Die ÖVP muss im Bezirk rund 150 Beisitzer in den Gemeinden und Sprengelwahlbehörden stellen, die SPÖ 31, die FPÖ 28 und die Grünen acht. „Genug Freiwillige zu finden, ist für manche Gemeinden durchaus ein Kraftakt. Aber wir sollten es wieder schaffen. Die Leute machen das im Dienste der Demokratie“, weiß ÖVP-Bezirksgeschäftsführerin Katja Seitner.

Auch SPÖ-Bezirksvorsitzender Andreas Danner ist zuversichtlich. „Das ist keine parteipolitische Aufgabe, sondern ein demokratiepolitischer Auftrag. Daher sind auch immer wieder Menschen bereit, als Beisitzer zu agieren, die sonst nicht in der Partei tätig sind“, weiß Danner, der selbst auf alle Fälle von seinem Wahlrecht Gebrauch machen und Van der Bellen wählen wird. „Van der Bellen ist der erklärte Mitte-Links-Kandidat, den wir auch als Partei unterstützen. Daher finde ich es nur sinnvoll, dass wir keinen eigenen Kandidaten oder keine eigene Kandidatin aufgestellt haben“, sagt Danner.

Mit Walter Rosenkranz schickt die FPÖ einen eigenen Herausforderer von Van der Bellen ins Rennen. „Mit Walter in die Stichwahl zu kommen, wäre der Wunschtraum, wobei das sicher schwierig wird, weil die vielen Einzelkandidaten natürlich auch ein gewisses Protestpotenzial binden. Aber wir sind zuversichtlich und werden ab nächster Woche auch im Bezirk in die Intensivwahlwerbephase starten“, sagt FPÖ-Bezirksparteiobmann Reinhard Teufel. Bereits kommenden Sonntag lädt die FPÖ etwa in Steinakirchen zum Frühschoppen am Marktplatz mit Udo Landbauer. Bezüglich Wahlhelfer hofft Teufel, die meisten Sitze auch besetzen zu können: „Wir bemühen uns, wobei es natürlich in jenen Gemeinden, wo wir im Gemeinderat vertreten sind, leichter ist.“

Auch für die Grünen wird es nicht einfach, die nötigen acht Wahlbeisitzer in acht Gemeinden zu stellen. Denn aktuell ist man nur in Purgstall als Grüne im Gemeinderat vertreten. Bezirksvorsitzender Christian Müller sieht das aber relativ gelassen: „Darum kümmert sich vor allem die Landesorganisation.“ Umso mehr hofft er auf einen Sieg von Alexander Van der Bellen gleich im ersten Wahlgang.

