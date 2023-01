Landtagswahl: Elf Prozent der Scheibbser Bürger dürfen nicht wählen

Werbung

Im Vorfeld der niederösterreichischen Landtagswahl halten lokale Organisationen gemeinsam mit SOS Mitmensch eine „Pass egal Wahl“ ab. Vom 14. bis 21. Jänner können im Land lebende Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft in sieben Gemeinden, symbolisch ihre Stimme abgeben. „Die Demokratie-Aktion richtet sich gegen den Rekordausschluss von mehr als elf Prozent der niederösterreichischen Bevölkerung von der Landtagswahl – das sind immerhin 160.000 in Niederösterreich lebende Menschen“, betont Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.

In Scheibbs veranstalteten am vergangenen Samstag Joseph Hofmarcher, Karina Steiner und Eva Hottenroth unter dem Namen „Initiative Menschenrechte Scheibbs“ vor der Apotheke in Scheibbs die „Pass egal Wahl“. Insgesamt 77 Personen aus elf Ländern hätten gewählt, 22 davon ohne Pass, berichtet Eva Hottenroth erfreut am Sonntagabend: „Das Interesse war sehr groß. Einige der Wähler sind extra gekommen. Auch viele Passanten sind stehen geblieben.“ Mit der Aktion wolle die Initiative auf einen demokratiepolitischen Missstand hinweisen: „Aus unserer Sicht ist es ein unhaltbarer Zustand, dass so viele teilweise schon lange im Land lebende, hier arbeitende und Steuern zahlende Menschen nicht wählen dürfen“, sagt Eva Hottenroth. „Sie haben viele Pflichten, aber keine damit zusammenhängenden Rechte. Dieses Unrecht muss beseitigt werden – sei es durch erleichterten Zugang zur Staatsbürgerschaft oder ein geändertes Wahlrecht“, kritisiert Hottenroth und nennt das Ergebnis der Wahl: „Ein großer Überhang für die Grünen, aber auch die anderen Parteien haben jeweils einige Stimmen bekommen.“

Landtagsabgeordneter Anton Erber äußerte sich der NÖN gegenüber vorsichtig zu Aktionen wie der „Pass egal Wahl“: „Ich kenne die Aktion zu wenig, um mich über ein demokratisches Grundrecht rein aus dem Bauch heraus zu äußern. Mit dem, was dazu im Moment auf dem Tisch liegt, kann ich mir eine Reform des Wahlrechts nicht vorstellen.“

