NÖAAB-Sommertour: „Die Stimmung im Bezirk Scheibbs ist gut“

Auf ihrer NÖAAB-Sommertour machte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gemeinsam mit Landtagsabgeordneten Anton Erber in Scheibbs Halt.

Neben einem Betriebsbesuch im Modehaus Steinecker in Randegg standen auch Gespräche mit der Presse sowie den Pädagogen im Salettl im „Zum schwarzen Elefanten“ am Programm. Danach ging es zum Pflegestammtisch in das Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs. „Die Eindrücke, die ich dabei im Bezirk gewonnen habe sind, dass zwei gravierende Themen, nämlich die Teuerungen und der Fachkräftemangel, den Menschen Sorgen machen. Dennoch ist die Stimmung im Bezirk gut“, meint Teschl-Hofmeister. Um die Nachwuchssorgen in den Betrieben entgegenzuwirken, sind die Unternehmen kreativ geworden. „Hier gibt es kreative Ansätze und man geht auf die Mitarbeiter individuell ein“, stellt die Landesrätin fest.

Zahlreiche Förderungen des Landes NÖ sollen zudem den Menschen finanzielle Unterstützung leisten. Mit dem blau-gelben Schulstartgeld – am ersten Tag gingen bereits 40.000 Anträge ein – kommen bei den Familien 100 Euro pro Schüler bzw. Lehrling am Schulbeginn zusätzlich aufs Konto. „Es freut mich sehr, dass wir mit den bisherigen Maßnahmen wie dem blau-gelben Pflegepaket oder der Pflegereform auf Bundesebene für Verbesserungen sorgen konnten“, sagt Teschl-Hofmeister. „Es ist aber klar, dass noch weiterer Handlungsbedarf besteht.“

