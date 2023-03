Reinhard Teufel neuer Klubobmann der FPÖ NÖ

Mit Reinhard Teufel wird ein absoluter Vertrauter von Herbert Kickl neuer FPÖ-Klubobmann in Niederösterreich. Der 43-Jährige - er sitzt seit 2018 im Landtag - und der freiheitliche Bundesparteichef können auf eine enge Arbeitsbeziehung zurückblicken. Teufel hat Erfahrungen als Kickls Kabinettschef in dessen Zeit als Innenminister und dessen Büroleiter. Der studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschafter wurde auch bereits mehrmals für höhere Ämter favorisiert.

Die Zeit als Kabinettschef im Innenministerium an der Seite von Kickl bis zum Auftauchen des Ibiza-Videos im Mai 2019 war relativ bewegt. Teufel geriet in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit gleich mehrmals in die Schlagzeilen. Themen waren mutmaßliche Kontakte zu Martin Sellner von den Identitären bis hin zu angeblich ausufernden Dienstwagenfahrten - beides wurde von Teufel bestritten. Es gab auch nie Beweise für diese Kontakte.

Ruhigeres Fahrwasser fand der Mostviertler da schon in Niederösterreich vor. Hier gilt er seit längerer Zeit als einer der ambitioniertesten Freiheitlichen. Während der Corona-Pandemie gehörte der 43-Jährige zur Riege der Maßnahmenkritiker, was sich etwa im Oktober 2021 in einer beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) eingebrachten Individualbeschwerde gegen die Ausreisebestimmungen in seinem Heimatbezirk Scheibbs manifestierte.

Eine entsprechende Aussendung des Freiheitlichen Landtagsklubs trug damals den Titel "Teufel will 'Coronahölle' verlassen". Generell offenbarten der Landtagsabgeordnete und das FPÖ-Presseteam bei der Titelgebung von schriftlichen Stellungnahmen einen Hang zu Kreativität und zum Wortspiel. "Teufel will es krachen lassen" hieß es etwa 2020 zu einem etwaigen Feuerwerksverbot zu Silvester, "Teufel freut sich über Öffnung der Kirchen" im April desselben Jahres, nachdem Gotteshäuser in einem Zwischenstadium der Pandemie wieder zugänglich waren.

Bei den jüngsten Landtagswahlen feierte die FPÖ mit Reinhard Teufel als Spitzenkandidat im Scheibbser Bezirk die größten freiheitlichen Zugewinne (+14,5 Prozent). Auch wenn die 6.648 Stimmen (27,7 Prozent, Nummer zwei hinter der ÖVP im Bezirk) nicht zu einem Direktmandat gereicht haben, so galt sein Wiedereinzug in den Landtag schon von vornherein als fix, war er doch die Nummer sechs auf der Landesliste.

Geboren wurde der Mostviertler am 20. Mai 1979 in Scheibbs. Von 2010 bis 2020 fungierte Teufel als kommunaler Abgeordneter in seiner Heimatgemeinde Gaming. Seit 2017 ist er auch FPÖ-Bezirksparteiobmann. Ebenfalls 2017 legte der 43-Jährige die sogenannte Försterprüfung ab, seit Längerem geht Teufel auch im landwirtschaftlichen Betrieb seiner Familie zu Werke. Teufel ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

