NEOS-Bankerltour im Bezirk Scheibbs: Viel Feedback mitgenommen

Halt machte die Tour auch in Wieselburg und Scheibbs, wo Landesparteivorsitzende Indra Collini bei kühlen Getränken mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen ist. „Mir geht es darum, den Sommer gut zu nutzen und das Ohr möglichst nah an den Menschen zu haben. So war es vor allem das regionale Kaufangebot, das den Bürgerinnen und Bürgern Sorgen bereitet. Aber auch die Teuerung und damit inbegriffen die noch immer hohen Stromkosten beschäftigen die Menschen“, sagt Collini, die aus Wieselburg und Scheibbs viel Feedback und Anliegen mitnimmt.

Themen in Wieselburg und Scheibbs waren unter anderem der Personalmangel im Gesundheitsbereich und die Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie.