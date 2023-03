Offizielle Übergabe im Bezirkspolizeikommando Scheibbs

Mit 1. Februar wurde Christian Schuller offiziell mit der Leitung des Scheibbser Bezirkspolizeikommandos betraut, seit 1. März ist der 42-jährige Offizier aus dem Bezirk St. Pölten tatsächlich auch vor Ort. Scheibbs ist Schullers erste Station als Bezirkskommandant. Zuletzt war er seit 2020 Stellvertreter in seinem Heimatbezirk. „Es ist eine große Herausforderung, aber ich kann auf ein sehr gutes Team zurückgreifen. Die Unterstützung der Kollegenschaft ist von Beginn weg groß. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe“, sagt Schuller, der bis Juni berufsbegleitend auch noch sein FH-Mastersstudium Strategisches Sicherheitsmanagement an der Fachhochschule Wiener Neustadt abschließen wird.

Schuller kam im November 2000 zur damaligen Gendarmerie. Seine erste Dienststelle nach Absolvierung der Gendarmerieschule war in Klosterneuburg. Von 2007 bis 2018 war er im Landeskriminalamt tätig, ehe er die Ausbildung zum leitenden Offizier einschlug.

„Froh über rasche Nachfolgelösung“

In der Vorwoche kam es auch zur offiziellen Übergabe des Kommandos von Thomas Heinreichsberger an Christian Schuller. „Ich freue mich, dass so rasch ein Nachfolger gefunden wurde, weil zwei so große Bezirke eine große Herausforderung darstellen“, sagt Heinreichsberger, der seit 1. Jänner Bezirkspolizeikommandant in Melk ist und die ersten beiden Monate die Funktion noch parallel ausübte.

Er zieht eine positive Bilanz über seine dreieinhalb Jahre im Bezirk, auch wenn die Pandemie vieles überlagert hat. „Mit der Pandemie kamen bisher unübliche Tätigkeiten für die Polizei wie etwa Maskenkontrollen, Überwachung der Skigebiete und nicht zuletzt Kontrollen an den Bezirksgrenzen auf uns zu. Meine Aufgabe war es, die Einsatzkonzepte zu erstellen, die Maßnahmen publik zu machen, Demonstrationen als Einsatzleiter zu begleiten. Gemeinsam mit allen Betroffenen konnten wir all diese Aufgaben bestmöglichst abarbeiten. Hier gilt mein großer Dank nochmals sowohl der Bevölkerung als auch meinem Team im Bezirk“, betont Heinreichsberger.

Nahe gegangen seien ihm vor allem die schweren und leider auch tödlichen Alpinunfälle. „Besonders tragisch waren das verunglückte vierjährige Mädchen im Mendlingtal oder die vier Lawinentoten im März 2022 am Ötscher oder die drei durch den Sturm im August 2022 in Gaming getöteten Frauen. So etwas bleibt genauso dramatisch in Erinnerung wie die drei jungen Verkehrstoten im Vorjahr“, weiß Heinreichsberger.

Gute Einsatzkraft der Polizei und gute Zusammenarbeit im Bezirk

Aber es gab auch viele positive Erlebnisse, die er mitnimmt. Etwa das abgängige zweieinhalbjährige Mädchen, das nach einer großen Suchaktion in Lassing von einem Polizeihundeführer mitten in der Nacht gefunden werden konnte. Oder die geglückte Rettungsaktion von vier Tourengehern am Ötscher, die dort aufgrund des Schlechtwettereinbruchs eine Nacht am Berg verbringen mussten.

Generell habe sich die sehr gute Zusammenarbeit mit allen Institutionen im Bezirk bestens bewährt. „Darauf und auf die gute Teamarbeit innerhalb der Polizeimannschaft beruht auch die gute Einsatzkraft der Polizei im Bezirk“, ist Heinreichsberger überzeugt. Das habe sich unter anderem bei einer gefährlichen Drohung gegen einen Beamten der Bezirkshauptmannschaft oder bei einem Einsatz nach einem Schusswaffengebrauch in Saffen gezeigt. Und nicht zuletzt die niedrigen Kriminalitätszahlen im Bezirk Scheibbs seien ein deutliches Indiz für die gute Polizeiarbeit hier im Ötscherland.

„Mit Christian Schuller hat man eine gute Wahl getroffen. Er wird die Geschäfte gewissenhaft und motiviert weiterführen. Ich wünsche ihm selbstverständlich alles Gute“, sagt Heinreichsberger in Richtung seines Nachfolgers.

