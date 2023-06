Positive Bilanz 25.000 Besucher bei Land & Forst-Messe in Wieselburg

Foto: Christian Eplinger

D ie „Land & Forst“ in Wieselburg endete am Sonntagabend nach vier Messetagen mit einem sehr versöhnlichen letzten Messetag. Nach sehr zögerlichem Beginn am Donnerstag und Freitag gab es am Samstag und ganz besonders am Messesonntag laut Veranstaltern einen sehr guten Besuch, sodass die Land & Forst insgesamt ein gutes Ergebnis erzielen konnte.

Witterungsbedingte Arbeitsspitzen im Grünland haben sich im Besucherergebnis gerade an den ersten beiden Messetagen eher negativ ausgewirkt. Da war der Besuch eher mau. Erst am Samstag kam richtig Schwung in die Messe und durch den großen Besucherandrang Sonntag konnte die Messe letztlich mit insgesamt knapp 25.000 Besuchern eine positive Schlussbilanz ziehen. Messe-Geschäftsführer Werner Roher ist mit der ersten Ausgabe der „Land & Forst“ als eigenständige Fachmesse für Land- und Forstwirtschaft zufrieden und betont: „Wir haben mit dieser Messe einen echten Neustart gewagt. Der alte Termin gemeinsam mit dem Volksfest Ende Juni wurde seitens der Aussteller nicht mehr akzeptiert und so waren wir zur Veränderung gezwungen. Nach Jahrzehnten am alten Termin und den coronabedingten Ausfällen gibt es für die neue Messe noch den einen oder anderen Adaptierungsbedarf. Insgesamt können wir aber schon festhalten, dass der Start positiv geglückt ist. Gemeinsam mit den Ausstellern und Partnern legen wir die Basis für die Weiterentwicklung der Messe.“ Die nächste Veranstaltung in Wieselburg ist das legendäre Volksfest von Mittwoch, 28. Juni, bis einschließlich Sonntag, 2. Juli. Das Programm bringt Musikgrößen wie Nik P. & Band oder Lemo auf die Festival-Bühne. Alle Infos unter: www.wieselburger-volksfest.at