Preis für Nachhaltigkeit Lunzer Unternehmerin Sabine Fallmann-Hauser ausgezeichnet

Lesezeit: 2 Min Claudia Christ

SDG-Preisträgerin Sabine Fallmann-Hauser (2. v. r.) mit Angelika Swoboda-Moser (Klimabündnis NÖ), Franziska Kunyik (Amt der NÖ Landesregierung) und NÖ-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Foto: Katrin Euller

D as Land Niederösterreich zeichnete in St. Pölten Vorreiterinnen im Sinne der globalen Nachhaltigkeit aus. Eine davon ist Sabine Fallmann-Hauser aus Lunz am See.