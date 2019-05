Für Samstag und Sonntag (18. und 19. Mai) wird nochmals das Pistenteam aktiviert und alle Skibegeisterten können gratis mitten im Mai über die Pisten des Hochkars carven – und das bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein.

Absolut einzigartig: Carven im Mai

„Wir stehen mitten in der Vorbereitung des Sommerbetriebes. Nun haben uns aber die Eisheiligen mit ihren kalten Temperaturen und zahlreichen Niederschlägen auf diese Idee gebracht, nochmals die Pisten zu öffnen. Skifahren am Hochkar Mitte Mai – das gab es bisher noch nie“, so Rainer Rohregger, Geschäftsführer der Hochkar Bergbahnen GmbH. Derzeit liegen am Hochkar zwischen 70 und 130 cm Schnee.

Mountain Dudes Konnten es selbst kaum glauben: Göstlings Bürgermeister Fritz Fahrnberger und der Betriebsleiter der Hochkar Bergbahnen, Heinz Huber, nutzen die Jahrhundert-Chance und carven am kommenden Wochenende – Mitte Mai – nochmals über die Pisten des Hochkars.

„Alle Wintersportbegeisterten können sich über diesen Nachschlag vom Winter freuen. Das Mai-Skifahren am kommenden Wochenende wird sicher ein Erlebnis, von dem man noch in vielen Jahren erzählen wird“, so Petra Bohuslav, NÖ Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus und Sport. Und das Beste: „Wir freuen uns, alle Hochkarfans zu belohnen und sie zu einem gratis Skiwochenende einzuladen,“ so Rainer Rohregger. Für alle „Sommerskifahrer“ wird am kommenden Wochenende die Familienabfahrt am Hochkar geöffnet sein.

Die wichtigsten FAQs:

- Almlift, Häsing und Hochkarbahn werden geöffnet sein

- 5 Pistenkilometer werden perfekt präpariert ⛷

- kein Skiverleih möglich

- die Alpenstraße ist auch mit Sommerreifen gut befahrbar

- JoSchi-Gastronomie geöffnet ????

- kein Shuttlebus

- Liftbetrieb von 9 - 16 Uhr

www.hochkar.com