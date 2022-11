Theater war voller Erfolg: „Genialer Coup“ in Gresten

Das Rätselraten, welches Stück das Theaterensemble Gresten zum Einstieg der jungen Obfrau Bibiana Auer in der Kulturschmiede Gresten zur Premiere spielen wird, war im Vorfeld ein großes Thema.

Am Samstag feierte die Komödie „Ein genial verrückter Coup“, eine Gaunerkomödie in drei Akten von Martina Röhrich, nun Premiere.

Die Geschichte vom Modezar Mooshauer und einem geschiedenen Ehepaar, die unter einem Vorwand in einer psychiatrischen Klinik landen und nichts Gutes im Schilde führen, kam zur Freude der Obfrau Bibiana Auer bei den Besuchern sehr gut an. Sie hat ihre Feuertaufe bravourös bestanden. Mit Unterstützung von Regisseurin Helga Heigl-Puchebner gelang ein Mix mit bewährten Kräften und Nachwuchstalenten. Das Publikum dankte zu Recht mit viel Applaus. Restkarten für die weiteren Vorstellungen am Freitag, 11., und Samstag, 12. November, jeweils 20 Uhr, gibt es in der Trafik Pointner und im Schuhhaus Matschi.

