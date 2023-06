Auch heuer kein bunter Zebrastreifen in Steinakirchen

Bereits 2022 wollte Wolfgang Zuser, Obmann der Liste Unabhängiges Soziales Steinakirchen (LUST), in Steinakirchen einen Zebrastreifen im Pride-Month in Regenbogenfarben einfärben, um auf die Anliegen der LGBTQIA+ Community aufmerksam zu machen und damit ein „unmittelbares Zeichen der Achtung fundamentaler Menschenrechte“ setzen. Damals kam das Nein von der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs. Der NÖ Landesstraßendienst hatte angeordnet, dass „auf Niederösterreichs Landesstraßen keine Schutzwege in Regenbogenfarben ausgeführt werden sollen.“

Heuer machte Zuser einen neuen Anlauf. Und wieder kam eine Absage, dies allerdings heuer nur mehr mangels verfügbarer gesicherter Schutzwege in Steinakirchen. „Das Land NÖ hat sich inzwischen der Rechtsmeinung der übrigen Bundesländer angeschlossen und Einfärbungen von gesicherten Schutzwegen als zulässig festgelegt“, freute sich Zuser zumindest über einen „Teilerfolg“.

„Auch wenn wir im eigenen Ort keinen Schutzweg einfärben können, freut es uns außerordentlich, dass durch unsere Öffentlichkeitsarbeit im Vorjahr nun auch in Niederösterreich die Möglichkeit zur vorübergehenden auch dauerhaften Einfärbung von Schutzwegen mit Regenbogenfarben zweifelsfrei geschaffen wurde. Ein kleiner Beitrag mit hoffentlich großer Wirkung“, betonte der LUST-Klubobmann.