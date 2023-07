Indischer Erzbischof besuchte Pfarre Steinakirchen

Vor wenigen Tagen kam ein besonderer Gast in das Mostviertel: Erzbischof Joseph Pamplany nahm sich die Zeit, seine rund 20 Geistlichen in Österreich und Deutschland zu besuchen und mit ihnen Gespräche zu führen. In Zusammenarbeit mit der Diözesanleitung in St. Pölten wurde ein Konzept erarbeitet, damit diese Geistlichen die deutsche Sprache und die österreichische Kultur intensiv kennenlernen. Die Pfarrgemeinden von Amstetten St. Stephan, Purgstall und Steinakirchen helfen bei diesem Programm mit.

„Es macht mir persönlich eine große Freude, diese Priester ausbilden zu dürfen. Gemeinsam sind wir in dieser dreijährigen Phase im Glauben und im Leben unterwegs, denn es ist ein gegenseitiges Lernen“, betont der Steinakirchner Pfarrer Hans Lagler, der in diesem Bereich im Laufe der Jahre schon viele Erfahrungen gesammelt hat. Aktuell begleitet er den 36-jährigen Seelsorger Sojan Thomas, der sich seit Oktober 2022 in Österreich aufhält.

Diese Idee trägt reiche Früchte. Mit Glaubensfreude, Herzlichkeit und großer Akzeptanz der Bevölkerung sind beispielsweise in den Mostviertler Pfarren Randegg, St. Martin, Reinsberg, Oberndorf an der Melk, Zeillern, Oed, Neumarkt an der Ybbs, Euratsfeld und Ferschnitz indische Priester tätig.