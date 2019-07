Franz Dammerer: Ein Pfarrer wie Franz Klammer .

Vor genau 50 Jahren ist Franz Dammerer gemeinsam mit vier Priesterkollegen in Purgstall zum Pfarrer gewählt worden. Nach eineinhalb Jahren in Oberndorf und zwölf Jahren in Waidhofen/Thaya kam er 1983 nach Wieselburg, wo er 32 Jahre als Pfarrer wirkte. Vor vier Jahren ging er mit 70 in Pension, blieb aber in „Rufweite“ und hilft immer wieder aus.