Norbert Burmettler ist 50 Jahre lang Priester

Mit einer Jubiläumsfeier am Sonntag der Vorwoche feierte Pfarrer Norbert Burmettler in der Pfarrkirche von Lunz am See sein goldenes Priesterjubiläum. „Ich habe die Feier voll Freude und Dankbarkeit erlebt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarre haben mit meiner Haushälterin Margret Pöchhacker alles gut vorbereitet“, erzählt Pfarrer Burmettler, der auch von der musikalischen Gestaltung der Festmesse durch die Bläsergruppe des Musikvereins sowie den Kirchenchor und Bäuerinnnenchor beeindruckt war. „Es war ein Fest des Glaubens und der Gemeinschaft von Pfarrangehörigen und Gästen, ein markantes Zeichen einer lebendigen Pfarre, bei der auch die Kinder einen wichtigen Platz einnehmen“, sagt der ehemalige Dompfarrer von St. Pölten.

Burmettler wurde 1949 in Loich im Pielachtal geboren und wuchs in Kirchberg an der Pielach auf. Er besuchte das Musisch-Pädgagoische Realgymnasium in St. Pölten und studierte an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Pölten. 1973 wurde er in Krems zum Priester geweiht. Seine Kaplansjahre führten ihn nach Euratsfeld, Lunz am See und nach Litschau. Ab 1995 begleitete er die Pfarre Gaming, bevor er im Jahre 2006 vom damaligen Bischof Küng als Dompfarrer nach St. Pölten gerufen wurde.

Seinen Alterssitz hat er bewusst in Lunz am See gewählt. „Hier fühle ich mich besonders wohl und ich möchte als Seelsorger im Pfarrverband Ötscherland meine priesterlichen Dienste anbieten durch Feiern von hl. Messen, Sakramentenspendung und Hausbesuche. Auch bin ich in gerne bereit, Menschen geistlich zu begleiten durch persönliche Gespräche bei Fragen und Sorgen des Lebens“, meint der Pfarrer.