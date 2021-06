Fixiert: PVZ Purgstall öffnet am 1. April 2022 .

In Niederösterreich haben Gesundheitskasse, Land und Ärztekammer ein weiteres Primärversorgungszentrum (PVZ) fixiert. Das Gesundheitszentrum PVZ Purgstall (Bezirk Scheibbs) soll am 1. April 2022 öffnen, wurde am Mittwoch per Aussendung mitgeteilt.