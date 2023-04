Vier Sonnen für Lunzer Vermieterin

In absoluter Ruhelage mit Blick ins Grüne und unzähligen Sonnenstunden können die Gäste hier ihrem stressigen Alltag für ein paar Tage entfliehen. „Wir wollten diesen wundervollen Ort, an dem wir uns selbst so wohlfühlen, mit unseren Gästen teilen“, verrät Ines Enöckl die Idee hinter der Eröffnung der beiden Ferienwohnungen, die im Inneren mit Echtholzböden, regionalem Handwerk und viel Farbe einen Raum zum Wohlfühlen schaffen. „Wir haben unsere Wohnungen so gestaltet, wie wir sie auch selbst genießen wollen würden, das macht es wohl zu etwas ganz Besonderem“, ist sich Ines Enöckl sicher.

Jetzt darf sich die junge Betreiberin über eine Auszeichnung von „Privat zu Gast“, der niederösterreichischen Qualitätsmarke für Privatzimmervermieter, freuen. Mit einer Bewertung von vier Sonnen stehen die liebevoll gestalteten Wohnungen nun offiziell für eine hochwertige Ausstattung und gute Gästebetreuung. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die die Qualität unserer Ferienwohnungen hervorhebt. Es ist schön, die Bestätigung für unsere Arbeit nicht nur von unseren Gästen, sondern auch von „Privat zu Gast“ zu erhalten“, zeigt sich Ines Enöckl glücklich.

Positiv blickt die junge Betreiberin auch auf die Buchungslage: „Es freut uns sehr, dass wir bereits zahlreiche Stammgäste für uns gewinnen konnten. Wer einmal bei uns war, kommt irgendwann wieder, darauf sind wir sehr stolz!“

Für die Zukunft wünscht sich Ines Enöckl belebtere Nebensaisonen im Ort, in welchen sie gemeinsam mit ihrer Mutter Grete neue Gäste begrüßen kann.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.