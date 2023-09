Fulminanter Herbststart mit Livemusik

Im umfangreichen Jahresprogramm des Kulturvereins Proberaum Scheibbs wird heuer erstmals auch der Herbstbeginn mit zwei Konzertabenden gebührend eingeläutet. Am 8. und 9. September kommen dazu insgesamt sechs hochkarätige Bands aus verschiedensten Stilrichtungen nach Scheibbs.

Den Beginn macht am Freitag ab 21 Uhr der aus Ybbsitz stammende Reinhard Fahrnberger mit seinem Projekt F.o.r:m, bei dem vor allem der Synthesizer und diverse Effektgeräte im Fokus der Musikerzeugung stehen. Im Anschluss folgt dann ein weiteres Highlight: Mit einer originellen Mischung musikalischer Einflüsse und unkonventionellen Eigenkompositionen lotet das österreichische Trio KO·AX die Grenzen des zeitgenössischen Jazz aus und wird eine energiegeladene Live-Performance auf die Bühne bringen. Für eine ausgelassene Stimmung auf der Aftershow Party wird DJ Lilac Vegetal sorgen.

Am zweiten Tag geht es dann ab 20. 30 Uhr mit insgesamt vier Bands weiter. Während sich das Duo søch gemeinsam mit dem Wiener Saxofonisten Jakob Gnigler musikalisch an freien Jazzstrukturen anlehnt, liegt das Hauptaugenmerk der restlichen Bands des Abends auf der eher härteren Rockmusik. Dabei vereint zunächst das Quintett Hypnotic Floor Einflüsse aus Psych-, Kraut- und Progressive Rock und deckt in seiner Musik ein vielfältiges Spektrum an Sounds ab. Als Lokalgröße spielt im Anschluss die Scheibbser Band Lilac Vegetal. Ihr gekonntes Spiel mit schrägen Rhythmen und ungewohnten Harmonien erzeugt einen fesselnden Sog, dem man sich gerade Live nur schwer entziehen kann. Als letzte Band des Abends spielt die Wiener Gruppe Grimms Eye, die mit ihrem Mix aus Hardcore Punk, Sludge und Doom Riffs das Energielevel nochmal eine Stufe in die Höhe fahren wird. Den feierlichen Abschluss des Herbstfests macht DJ Julia, die feinste Rock Schmankerl der 60er und 70er Jahre auflegen wird.

Der Eintritt an der Abendkasse beträgt je Abend 12 Euro.