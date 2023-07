Kulturverein feiert Jubiläum und Aktionswoche

Zum 15-jährigen Jubiläum öffnet der Kulturverein Proberaum Scheibbs auch heuer wieder seine Pforten, um vor allem neugierigen und kreativen Jugendlichen aus der Region ein breit gefächertes Workshop- und Abend-Programm zu bieten.

Im Tagesprogramm stehen zwölf Workshops – von DJ'ing über Portraitfotografie und Experimente in der Dunkelkammer, geführten Malmeditationen oder Contact Improvisation (zeitgenössischem Tanz), bis hin zu philosophischem Denken oder Bike-Service und vieles mehr.

Das Abendprogramm umfasst ein Oper-Air-Kino am Mittwoch, literarische Lesungen am Donnerstag inklusive der Präsentation der hausgemachten Literaturzeitschrift „Apostrophe“ (bei Schönwetter in der Scheibbser Stadtmole), einen Surf-/Rock-Konzert-Abend mit Proberaum-Bands und Vinyl-Auflegerei am Freitag sowie ein Beat-Lab am Samstag, das mit elektronischen Klängen der Underground-Szene zum Abtanzen bis in die frühen Morgenstunden motivieren wird.

Die Organisatoren des Proberaums freuen sich auf zahlreichen Besuch!

Die Veranstaltungen finden in der Feldgasse 1 (Torbogen Klosterkirche) statt.

Mehr Details gibt es unter: proberaumscheibbs.com/aktionstage