Zwei junge Bands zu Gast in Scheibbs

Mit den beiden Gruppen My Friend Peter und Oxyjane konnten dafür zwei aufstrebende junge Bands aus Graz gewonnen werden, die im Rahmen ihrer Tournee durch Österreich und Tschechien auch in Scheibbs ihre Songs auf der Bühne präsentieren werden.

My Friend Peter verbinden in ihrer Musik den psychedelischen Rock der 70er-Jahre à la Pink Floyd mit den experimentelleren Klängen der späten Beatles. Auf ihrem kürzlich neu veröffentlichen Album „In Between“ wechseln sich wärmende Soundlandschaften in ihrem eigenen schrägen Gleichgewicht spielerisch ab und fügen sich zu einer losen Traumwelt zusammen. In dieser treiben wabernde Synthesizer, verschrobene Gitarrenriffs und schräge Metrik ihr geisterhaftes Unwesen.

Unterstützt werden sie an dem Abend von der Grunge-Pop Band Oxyjane, bei denen rockige Gitarrenwände auf eine frech-zarte Stimme treffen und abrupte Dynamikänderungen von eingängigen Melodien überlagert werden. Im Anschluss an die Konzerte versorgt DJ Akropolis aus Ybbsitz das Publikum mit Rock ‘n‘ Roll, Funk und Disco vom Plattenteller.

Die Veranstaltung findet im Proberaum Scheibbs (Feldgasse 1) statt und beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 8 Euro.

