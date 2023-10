„Goldene Honigwabe“: 30 Tester ermitteln den Imker des Jahres

Farbe, Geruch, Konsistenz, Harmonie und natürlich der Geschmack sind die Kriterien, welche die 30 Honigtester bei der Verkostung im Wieselburger Messegelände berücksichtigen mussten. Zwei Tage lang kosteten sich die Honigexperten aus ganz Österreich, aufgeteilt in sechs Gruppen, durch die verschiedensten Proben des süßen Goldes. Insgesamt 1.104 verschiedene Honige, darunter 58 Spezialitäten, wurden heuer eingereicht. Dabei herrschen für alle eingesendeten Proben die gleichen Chancen. „Die verschiedenen Honige werden in Becher umgefüllt und bei gleicher Temperatur serviert. Dabei muss der Raum frei von Gerüchen sein und gut belüftet. Außerdem dürfen sich im Raum keine Vorhänge und Teppiche befinden“, erklärt der Organisator, Landesimkermeister Josef Niklas.

Neben den bekannten Kategorien wie Wald-, Blüten- und Honigtau-Honig werden dabei auch Essigprodukte und heuer erstmalig auch Backwaren mit Honig wie Müsliriegel und Honigkekse beim Wettbewerb zugelassen. „Damit wollen wir den Ideenreichtum und innovative Produkte fördern“, erklärt Niklas. Auch das beinahe vergessene Oxymel, eine Mischung aus Honig und Essig, gewinnt beim Wettbewerb immer mehr an Bedeutung. Das Oxymel wirkt sich positiv auf die Verdauung, das Immunsystem und die Muskeln aus.

Die Veränderungen in der Natur haben auch die heurige Honigernte stark beeinflusst, weiß Niklas. „Es gab heuer nur wenig Einreichungen bei Blütenhonig, da es im Frühling zu kühl war. Die günstige Witterung ab Mitte Juli hat die Ernte aber noch ein wenig retten können.“ Einen Totalausfall hat es heuer hingegen bei Akazien- und Lindenblütenhonig gegeben. Österreichweit betrachtet, fällt die Honigernte im Osten des Landes um einiges besser aus als im Westen. Die Qualität der diesjährigen Ernte ist top. „Man kann versichert sein, dass alle Honigproben, die bei der Goldenen Wabe vertreten sind, perfekte Honigprodukte sind“, meint Niklas und spricht sich für den Kauf heimischer Produkte aus. „Österreichische Produkte sind gegenüber jenen aus anderen Ländern viel gehaltvoller und nährstoffreicher. Das liegt daran, dass in unserem Land vom Frühling bis in den Herbst nur einmal geerntet wird, in Spanien zum Beispiel passiert das gleich dreimal im Jahr. Unsere Honige enthalten dadurch viel mehr Inhaltsstoffe der Biene und der Honig kann länger reifen“, betont Niklas.

Verleihung am „Tag der Goldenen Honigwabe“ statt auf der BIO-Messe

Die Verleihung der „Goldenen Honigwabe“ findet am 11. November, um 11 Uhr in der NV-Halle auf dem Messegelände Wieselburg statt. Heuer gibt es jedoch durch die Absage der BIO-Messe eine Änderung. Deshalb wird der 11. November zum „Tag der Goldenen Honigwabe“ erklärt. An diesem Tag wird auch der Imker des Jahres ernannt und die Honigkönigin gekrönt werden.