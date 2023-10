Wieselburg: Auf der Suche nach dem Bio-Produkt des Jahres

Die eigentlich für 11. und 12. November geplante Bio-Messe wurde heuer ersatzlos gestrichen und auf 2024 verschoben. Die Prämierung der Bio-Produkte des Jahres soll, so wie jene um die Honigwabe in Gold, wie geplant am 11. November stattfinden. In der Vorwoche tagte daher die siebenköpfige Jury zur Produktverkostung, mit dabei unter anderem Biorama-Herausgeber Thomas Weber.

„Auch wenn die Messe leider abgesagt werden muss, so gibt es trotzdem ein Erfolgserlebnis. Wir hatten heuer 68 Einreichungen und das erstmals aus allen österreichischen Bundesländern. Das ist ein neuer Rekord“, freut sich Lisa Stoll, die bei der Messe für die Produktprämierungen zuständig ist. Dabei ist die Produkt-Vielfalt enorm. Von Joghurts über Backmischungen bis hin zum Wasserbüffelfleisch oder etlichen Bierprodukten. Aber sogar biologische Blumenerde findet sich unter den eingereichten Produkten. „Insgesamt vergeben wir die Auszeichnungen in vier unterschiedlichen Kategorien. Dabei haben heuer nicht nur kleinere Produzenten eingereicht, sondern auch Big Brands wie etwa Woerle, Rosenfellner Mühle oder Stiegl“, erklärt Lisa Stoll.