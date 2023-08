Projekt fertiggestellt Wolfpassing: 30 neue Wohneinheiten

Landtagsabgeorndeter Anton Erber, Bürgermeister Friedrich Salzer (links) und Gedesag-Vorstand Peter Forthuber (rechts) begrüßen die Familie Manuel Mück, Alice und Elias Pfeffer in ihrer neuen Wohnung in Wolfpassing. Foto: Gedesag

D ie gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Gedesag hat in Wolfpassing in zwei Bauabschnitten acht Reihenhäuser und 22 Wohnungen in Miete mit Kaufoption fertig gestellt. Vor Kurzem fand ein gemütliches Mieterfest statt.

Dazu fanden sich viele Mieter, Bürgermeister Friedrich Salzer, Gedesag-Vorstand Peter Forthuber und ÖVP-Landtagsabgeordneter Anton Erber ein. Nach den Festreden startete das Fest in bester Stimmung. Bürgermeister Friedrich Salzer (ÖVP) bedankte sich für „die gelungene Zusammenarbeit mit der Gedesag“ und freut sich auf die Umsetzung weiterer Projekte. Die Gedesag besteht seit über 80 Jahren und ist ein verlässlicher Partner bei der Realisierung von Wohnbauprojekten in ganz Niederösterreich. „Das Ziel des Landes ist es, das Wohnen in Niederösterreich lebenswert und leistbar zu halten. Zusätzlich sichern wir im Bereich Bauwirtschaft rund 30.000 Arbeitsplätze. Besonders wichtig ist angesichts der ebenfalls steigenden Energiepreise die Sanierung: Haushalten soll sowohl kurzfristig durch einen Direktzuschuss als auch langfristig durch die Unterstützung bei der Rückzahlung eines Darlehens geholfen werden“, betonte Anton Erber. Die Bebauung wurde in insgesamt drei Wohnhäusern und vier Doppelhäusern umgesetzt. Die Wohnhäuser umfassen gemütliche Zwei-Zimmer- als auch geräumige Drei-Zimmer-Wohnungen. Je nach Etage stehen ein Garten, Balkon, Loggia oder Dachterrasse als Freiraum zur Verfügung. Die Reihenhäuser bestehen aus Keller-, Erd- und Obergeschoß. Jede Einheit beinhaltet eine gedeckte Terrasse samt Garten und Abstellraum.