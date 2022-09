Gemeinde Gaming plant Ärztezentrum

Seit der Übersiedelung der Postbusse auf den neuen Postbus-Bahnhof in Neubruck ist das Areal in Gaming ungenützt. Zuletzt wurde das Gelände von der Firma Traunfellner als Lagerplatz während der Bauarbeiten in der Tormäuerstraße verwendet. Sollten die Pläne der Gemeinde aufgehen, dann werden hier in Zukunft Ärzte ihre neuen Praxen eröffnen.

Foto: Stephanie Holzgruber