Snowboard-Vizewelmeisterin Pia Zerkhold besuchte Gym Wieselburg

Nach kurzer Zeit am Snowboard war sie schon bei den Snowboardcross-Schulmeisterschaften gestartet und gewann 2012 gemeinsam mit Hannah Kocher aus Scheibbs, Sophie Ebert aus Ybbs und Marina Kitzwögerer aus St. Leonhard/Forst die Bundesmeisterschaft der Schulen in Vorarlberg. Zurück an ihrer damaligen Schule berichtete sie den interessierten Jugendlichen vom Leben und Trainingsalltag als Snowboardprofi. Anhand eines Hindernislaufs, der in Vierergruppen zu durchlaufen war, konnten die Schüler, auf Kommando von Pia, Wettkampfluft schnuppern und sich im Kampf Mann gegen Mann durchsetzen.

Zum Abschluss erfüllte die Vizeweltmeisterin noch zahlreiche Autogrammwünsche und übergab auch eine Startnummer, welche einen Ehrenplatz in der Schule erhalten wird.

Landes-Ehrung für Staatsmeistertitel 2022

Einen Tag vor ihrem Wieselburg-Besuch war Pia Zerkhold übrigens in der Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf zu Gast. Dort fand die diesjährige Ehrungsfeier für die niederösterreichischen Staatsmeister 2022 durch LH-Stellvertreter Udo Landbauer statt. Ingesamt feierte Niederösterreich 2022 123 Staatsmeistertitel in 34 verschiedenen Sportarten. Dabei wurde auch Pia Zerkhold vor den Vorhang geholt. Sie gewann Anfang März 2022 auf dem Pitztaler Gletscher den Titel im Snowboardcross.