Landjugend Lunz sorgte für dreifache Hüttengaudi

Innerhalb von 42,195 Stunden mussten die Mitglieder der Landjugend Lunz am See im Rahmen des Projektmarathons drei Ausschankhütten anfertigen. Das war die vorgegebene Challenge beim diesjährigen Projektmarathon für das 26-köpfige Team unter dem Motto: „Hüttengaudi - aufkloppt, ausgschenkt, des haut hi“. Der Haken an der Geschichte: Die Hütten müssen klappbar sein, damit man die sie aufeinandergestapelt lagern kann. „Dies stellte die Planzeichner und Zimmerer vor eine große Herausforderung, da wir nur einen Videoausschnitt einer Musterhütte gezeigt bekamen, doch mit vereinten Kräften meisterten sie diese Hürde“, erklärt LJ-Leiterin Lena Zellhofer.

Jede Hütte bekam schlussendlich einen Namen von einem Berg in Lunz. „Scheiblingstoahittn“, „Dürrensteinhütte“ und „Zinknhittn“ wurden sie getauft und mit Elementen aus Eisen und Holz an der Wand dekoriert, „Da Lunz ja auch an der Eisenstraße liegt, war das passend“, meint Zellhofer.

Insgesamt arbeiteten die Jugendlichen an den drei Tagen 31 Stunden, um die Hütten fertigzustellen. „Es ist einfach toll, was unsere Jugend hier geleistet hat. Die Hütten sind in vier Minuten auf- und auch so rasch wieder abgebaut und für uns superpraktisch für alle Feierlichkeiten“, zeigt sich Bürgermeister Josef Schachner voll auf begeistert. Ihren erstmaligen Einsatz werden die drei Ausschankhütten dann beim Adventmarkt in Lunz am See haben.

