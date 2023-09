Landjugend sorgte für strahlende Kinderaugen

Zahlreiche fleißige Mitglieder der Landjugend Scheibbs fand man vergangenes Wochenende beim Spielplatz in Neustift. Grund dafür war die Projektmarathon-Aufgabe mit dem Namen „Zeit in der Natur verbringen – Am Spielplatz in Neustift die Schaukel schwingen“.

Knapp 30 Jugendliche arbeiteten deshalb von der Projektübergabe am Freitag bis zur Präsentation am Sonntag mit viel Motivation und Tatendrang an der Restaurierung und schufen nach einigen Nachtschichten ein wahres Kinderparadies in der Scheibbser Gemeinde.

Die genauen Aufgaben, die es für die Mitglieder der Landjugend zu bewältigen gab, reichten von der Instandsetzung des bestehenden Teichs über die Pflege der Rasenfläche, die Errichtung von Absturzsicherungen bis hin zur Erneuerung der Geländer sowie der Restaurierung mangelhafter Steinmauern. Im Rahmen des Projektmarathons wurden außerdem neue Wege angelegt, Sitzgelegenheiten renoviert, morsche Bauteile von Geräten ausgetauscht, die Federwipptiere ersetzt sowie neue Aufstiege montiert. Auch das Entfernen der Kletterwand und des Seil-Dschungels sowie das Verlegen von Rasengitterplatten bei der Nestschaukel standen auf dem vielseitigen Programm des Projektmarathons.

Bei der Präsentation des gelungenen Projekts vergangenen Sonntag nutzten bereits zahlreiche kleine Gäste die Gelegenheit, den neuen Spielplatz zu testen.

„Nach so einem Wochenende sehen wir wieder: Midanaund samma stoak“, sind sich die engagierten Mitglieder der Scheibbser Landjugend einig.