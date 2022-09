LJ Purgstall stolz auf ihr Projekt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Wieder kräftig zugepackt hat die Landjugend Purgstall beim Projektmarathon am vergangenen Wochenende.

Beim neuen Parkplatz neben dem Musikheim sollte eine Einstellhütte für die öffentlichen Müllcontainer errichtet werden. Holz und sonstiges Material wurden kostenlos zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sollten Blumen, Sträucher und ein Sichtschutz gepflanzt werden. Keine leichte Aufgabe, wenn man von der Übergabe bis zur Fertigstellung nur 42 Stunden zur Verfügung hat, wie beim Landjugend-Projektmarathon üblich.

Rund um die Uhr wurde an der Baustelle gewerkt, durchschnittlich waren 20 Landjugend-Mitglieder am Bauen. Dazwischen kamen auch Stärkung und Gemeinschaft nicht zu kurz. Am Sonntagnachmittag konnte die Landjugend ihr fertiges Projekt präsentieren. Dazu gab es gleich eine Feier mit Blasmusik vom Musikverein, gespendeten Getränken und Mehlspeisen.

