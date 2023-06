Lunz am See: Freie Natur statt Klassenzimmer

Zu dem Thema „Achte auf das, was du siehst und vertraue, was du fühlst“ verbrachten die 1. bis 3. Klasse der Mittelschule Lunz einige lehrreiche Stunden bei der „Schule am Bauernhof“. Bei insgesamt vier spannenden Stationen konnten die Schülerinnen und Schüler in die Natur eintauchen und Vertrauen zu unterschiedlichen Tieren aufbauen.

Die Ziele des vielfältigen Projektunterrichts reichten von der Förderung der Kreativität und Achtsamkeit in der Natur über bewusstes Erleben der Sinneswahrnehmungen mit Hilfe von Pflanzen und Tieren bis hin zum Erkennen der eigenen Fähigkeiten und Talente. Außerdem standen die Selbstwahrnehmung sowie die Stärkung des Vertrauensaufbaus und Teambuilding im Fokus der spielerischen Stationen.

Bei diesen warteten unter anderem Achtsamkeits- und Vertrauensaufbau-Übungen mit Jungtieren (Katzen, Ziegen und Kaninchen) auf die Schülerinnen und Schüler. Auch das Vertrauen von Pferden konnten die Jugendlichen durch bewusstes Erleben von Distanz und Nähe gewinnen. Selbst gebastelte Grasherzen und Blüten-Stoffdrucke lehrten den Schülerinnen und Schülern durch ihre Kreativität mit Naturmaterialien das bewusste Wahrnehmen der Natur. Auch das „Eintauchen“ und Wahrnehmen des Waldes stellte einen Programmpunkt des Projektunterrichts dar.

Für das bunte Programm verantwortlich waren Brigitte Abl (Pädagogin und ausgebildete Gartentherapeutin), Barbara Theuretzbacher (Pädagogin und diplomierte Fachkraft für tiergestützte Arbeit und Therapiebegleitung) sowie Valentina Leitner, Lehrerin aus der Mittelschule Lunz.