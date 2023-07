Purgstall: Zwei Wissenschafter im Kurioseum

Maria Schmid erhielt im Science Center in Purgstall prominenten Besuch: Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und Risikoforscher Wolfgang Kromp genießen derzeit ihren Urlaub in Purgstall und schauten im Kurioseum vorbei. „Helga Kromp-Kolb ist Meteorologin und Klimaforscherin der ersten Stunde. Sie ist Präsidentin des Forums Wissenschaft und Umwelt. Die Forschungsschwerpunkte ihres Mannes sind nukleare Risiken und Technikfolgenabschätzung“, erklärt Maria Schmid. „Es ist eine große Ehre, zwei so renommierte Wissenschafter zu Gast zu haben.“

Nebenbei gab es aber zum Ende des Schuljahrs für Maria Schmid eine persönliche, schulische Ehre. Sie erhielt zum Anlass ihrer Pensionierung als Physikprofessorin am BORG Scheibbs von Direktor Andreas Schmid die Ernennung zur Oberstudienrätin.