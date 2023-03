Verein „Willkommen in Scheibbs“ ruft zu Protestkundgebung auf

Gemeinsam mit Organisationen wie SOS Mitmensch oder „Omas gegen Rechts“ wird der Verein Willkommen Scheibbs eine Protestkundgebgung gegen den ÖVP-FPÖ-Pakt in Niederösterreich abhalten. Laut einer Aussendung von SOS Mitmensch ist die Kundgebung, die morgen ab 8 Uhr am Landhausboulevard in St. Pölten abgehalten wird, ein Mahnruf, dass es „in einer Demokratie nicht egal ist, wenn rechtsextremen und rassistischen politischen Kräften eine Brücke zur Macht gebaut wird.“ Das Motto der Kundgebung lautet: „Keine Koalition mit Rassisten. Im Rahmen der Protestaktion wird Schriftstellerin Gertraud Klemm eine Rede halten.

