Demo gegen Impfzwang in Purgstall

Am vergangenen Samstagabend gab es eine Demo der Gruppe „Corona Widerstand Mostviertel“ in Purgstall. Ein Protestmarsch ohne politischen Hintergrund, wie Organisator Lukas Würrer aus Erlauf betonte: „Wir treten für Freiheit ohne Impfzwang und gegen eine Diskriminierung der Ungeimpften ein.“ Dass sich in Purgstall so viele Teilnehmer zusammengefunden haben, freut ihn: „Man spürt auch den immer stärkeren Unmut durch die Einschränkungen.“ Würrer kündigt weitere Demos an: „Wir tragen den Protest von der Stadt hinaus aufs Land.“