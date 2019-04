Beim Diebstahl von DVDs wurde eine Wieselburgerin (25) geschnappt. Polizisten erzählte sie dann, ein Bekannter, den sie über Facebook kennengelernt habe, habe sie dazu genötigt. Und sie berichtete, dass dieser Mann sie zu Sex gezwungen und gedroht habe, ihr Schlimmes anzutun. Um das alles zu beweisen, legte die Frau bei der Kripo einen Brief des mutmaßlichen Täters vor.

„Alles hanebüchen. Sie hat gelogen. Zu diesem Mann gibt es keine einzige Spur. Er existiert nicht“, sagt der Staatsanwalt nun in einem Prozess am Landesgericht in St. Pölten und wirft der 25-Jährigen falsche Beweisaussage, das Vortäuschen einer mit Strafe bedrohten Handlung sowie Diebstahl und Fälschung eines Beweismittels vor. Vor Gericht gibt die Angeklagte nur zu, gestohlen zu haben. „Warum glaubt man mir nicht, warum soll ich mir so etwas ausdenken? Was bringt mir das?“, fragt sie ob der anderen Vorwürfe und bleibt beharrlich bei ihrer Version.

Strenge fordert der Ankläger, „weil lange ermittelt wurde“. Zum Brief sagt er: „Laut Grafologen hat die Angeklagte ihn selbst geschrieben.“

Für die 25-Jährige setzt es ein Jahr bedingt verhängte Freiheitsstrafe. „Was die Angeklagte erzählt, ist absurd, so kann es nicht gewesen sein. Es passt nichts zusammen. Sie hat Ermittlungsbehörden lange gehörnt. Sie hat schauspielerisches Talent, das sie aber falsch einsetzt“, begründet der Richter das Urteil. Nicht rechtskräftig.