Hochbärneck: Besucher- und Teilnehmerrekord beim Puch-Oldtimer-Treffen

Das Puch- und Oldtimer-Treffen am Hochbärneck gibt es schon seit vielen Jahren. Aufgrund des großen Andrangs findet es nun jedes Jahr statt. Am Sonntag konnten sich die Organisatoren aber über einen neuen Besucher- und Teilnehmerrekord freuen. Denn gleich 400 Fahrzeuge absolvierten die Bergstrecke vom Startpunkt, dem „Zapfwerk“ in Neubruck, hinauf aufs Hochbärneck.

Sozusagen ging es von der Tochter Sonja Steinacher, Geschäftsführerin des „Zapfwerks“, hinauf zur Mutter, Erika Pieber, der Almwirtin am Hochbärneck. Unterstützt wurden die beiden von Organisator Alexander Steinacher, Karl Pieber sowie Johann Tröstl.