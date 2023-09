Union und Bauernbund Randegg laden zum IVV Wandertag

Ab 7 Uhr können bei Start & Ziel bei der Familie Mock in Bründlehen drei verschiedene Wandertouren rund um den Puchberg mit tollem Panoramablick erwandert werden. Zudem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Bei Start und Ziel bei der Familie Mock wird um 11.15 Uhr eine Bergmesse bei der Hauskapelle abgehalten, die vom Musikverein Randegg musikalisch umrahmt wird. Nachmittags sorgen die „Schliefaubuam“ für Unterhaltung. Bei Schönwetter gibt es für Kinder auch die Bouncer-Anlage.

Während es bei den Labstellen am Bauernkogel (Ecker) und in Groß-Flaggerreith (Grabner) Getränke, Brote und Mehlspeisen gibt, werden in Bründlehen Grillhendl, Schnitzel, Würstel, Gemüselaibchen und Pommes serviert. Dazu kann man sich entlang der Strecke auch beim Mostbrunnen mit Getränken stärken.

„Wir hoffen natürlich alle auf ein schönes Wanderwetter und bedanken uns bereits jetzt bei den Grundstückseigentümern sowie den Labstellenbesitzern für ihr Entgegenkommen“, betont Unions-Obmann Gerhard Heigl.