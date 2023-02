Vom Skitag mit neuem Ski auf den Heimweg

Bei der Tombola-Hauptpreisüberreichung, von links: AKNÖ-Präsident Markus Wieser, NÖSV-Nachwuchshoffnung Angelika Dallhammer vom WSV Lunz, Skicross-Nationalteamfahrer Tristan Takats vom USC Lilienfeld, Gewinnerin Barbara Haag aus St. Georgen am Ybbsfeld, AKNÖ-Direktor-Stellvertreter Christian Farthofer und Sebastian Jagersberger vom WSV Lunz am See.

Foto: Christian Eplinger