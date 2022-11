Purgstall: 2x ausverkauft "Die Manne-quins" feierten Jubiläum

M it ihrer fulminanten Jubiläumsshow gastierte die Travestie-Gruppe „Die Manne-quins“ am Freitag- und Samstagabend im Purgstaller Ramsauhof. Für ihre Gründer jedes Mal ein ganz besonderes Heimspiel, stammen doch ihre Gründer André Cartier und Marcella Micelli aus Purgstall und Wieselburg. Mit ihrer heurigen Jubiläums-Show feiern „Die Manne-quins“ ihr 25-jähriges Bestehen. In diesen Jahren haben sie sich einen unumstrittenen Spitzenplatz in der österreichischen Travestie-Szene erkämpft. Was das Purgstaller Publikum besonders zu schätzen wusste, denn viele Verwandte und alte Freunde saßen im Saal