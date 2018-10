Auf den Wert heimischer Lebensmittel hinweisen soll die Aktion „Österreich is(st) frei“ der Bauern Niederösterreich. „Wir wollen den Menschen zeigen, dass es gut ist, zu wissen, wo unser Essen herkommt und fordern daher auch eine Herkunfts-Kennzeichnung in Kantinen, Mensen, Spitälern und anderen Großküchen“, erklärte Bezirksbäuerin Maria Zulehner vergangenen Samstag an einem Infostand bei der Schmankerlstub‘n in Purgstall.

Am Stand gab es bäuerliche Produkte zum Kosten und eine Unterschriftenliste für eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln.