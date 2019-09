Alkolenker krachte gegen Ampel, landete auf Bahngleisen .

Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist am frühen Samstagabend in alkoholisiertem Zustand mit seinem Pkw in Purgstall (Bezirk Scheibbs) gegen die Ampelanlage eines beschrankten Bahnübergangs gekracht.